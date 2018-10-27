Evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde girmiş oldukları evde hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Köyünde gece saatlerinde B.K isimli şahsın ikametine girerek 1 jeneratör ve 2 bakır kazanını çalarak satan T.B., S.B. ve M.C.Y. jandarma ekiplerinin Gölbaşı ve komşu ilçelerinde yaptığı araştırmalar neticesinde 2 ayrı iş yerine satılan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi.

Hırsızlığı gerçekleştiren T.B ., S.B. ve M.C.Y. şahıslar ise jandarma tarafından yakalanarak alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.