Evi yanan kadın 2 çocuğuyla yardım bekliyor

Kapcami Mahallesi Eski Kahta Caddesi üzeri No-12’de kiracı olarak 3 yaşlarındaki bir kız bir de erkek ikiz çocuklarıyla yaşayan Çağla Yücel, birkaç gün önce çocuklarıyla birlikte Adana’ya gitti. Adana’ya giden Yücel’in kiracı olarak kaldığı ev gece saatlerinde iddiaya göre bacadan kıvılcımların gelmesi sonucu ev alev alarak yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yangın söndürülürken kocası 4 yıldır cezaevinde olan ve hiçbir geliri bulunmayan Çağla Yücel, zor durumda olduğunu kendisine uzanacak bir yardım eli beklediğini söyledi.

İki çocuğuyla birlikte perişan halde olduklarını vurgulayan Çağla Yücel, göz yaşlarını tutumayarak, “Kiracı olarak kaldığım evde yangın çıktı. Yangından dolayı evde hiç bir şeyim kalmadı oldukça mağdur durumdayız. Eşim cezaevinde olduğundan dolayı hiçbir gelirimiz yok. 4 yıldır ikiz çocuklarımda yaşam mücadelesi veriyoruz. Yangının çıkması da bizi oldukça mağdur etti. Allah rızası için devletten ve yardımseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.