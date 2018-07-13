Evlere girip cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşların sıcak hava nedeniyle gece uyurken açık bıraktığı kapı ve pencerelerden içeri girip cep telefonlarını çalan 2 hırsız, polisin başarılı çalışması sonucu yakalandı. İki ayrı ikametten çaldıkları cep telefonlarıyla birlikte Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan A.B. ve M.T. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.