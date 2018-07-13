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13 Temmuz 2018 20:15

Evlere girip cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sıcak hava nedeniyle gece açık bırakılan kapı ve pencerelerden evlere girip cep telefonlarını çalan 2 hırsız yakalandı.

Evlere girip cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı

13 Temmuz 2018 20:15


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşların sıcak hava nedeniyle gece uyurken açık bıraktığı kapı ve pencerelerden içeri girip cep telefonlarını çalan 2 hırsız, polisin başarılı çalışması sonucu yakalandı. İki ayrı ikametten çaldıkları cep telefonlarıyla birlikte Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan A.B. ve M.T. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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