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31 Temmuz 2018 14:51

Evleri soymak isteyen hırsızlar polisin dikkati sayesinde yakalandı

Adıyaman’da, ikametlere girerek hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekiplerince yakalandı.

Evleri soymak isteyen hırsızlar polisin dikkati sayesinde yakalandı

31 Temmuz 2018 14:51


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesinde devriye görevi atan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği Emine G., Suzan G., ve Sevim G’yi bir süre takibe aldı. Takibe alınan şahıslar Sümerevler Mahallesi 1774 Sokak içerisinde bulunan bir ikametin kapısını açmak istediği esnada şahıslara suçüstü baskın yapıldı. Yapılan baskında polisleri karşılarında gören şahıslar kaçamayacaklarını anlayınca teslim oldu. Gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde şahısların üzerine kapıları açmak için kullandıkları maymuncuklar ile birçok anahtarlar ele geçirildi. Sorguları halen devam eden şahıslardan Suzan G’nin 6 adet hırsızlık, 2 adet başkasına ait kimlik kullanma, Emine G’nin ise 3 adet hırsızlık 1 adet ise başkasına ait kimlik kullanmaktan sabıkalarının olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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