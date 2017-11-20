Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi

sınıf öğrencileri, okul öğretmenlerinden Burhan Sarıkaya nezaretinde Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesini gezen, Adıyaman Üniversitesi ve öğretim programları hakkında bilgilendirilen öğrenciler ve Öğretmen Sarıkaya, gezi programının ardından Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından rektörlük makamında kabul edildi. Rektör Prof. Dr. Gönüllü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nasihatlerde bulundu. Eğitimde uygulamanın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Gönüllü, okullarda eğitim-öğretim kısmının yanında uygulamanın zayıf kaldığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Eğitimde uygulamanın önemi büyüktür. Zamanında talim-terbiye diye önümüze konan değerler eğitim-öğretim olarak değişirken bugün ise sadece öğretim olarak kaldı. Yalnız uygulamayı ihmal etmemek gerekir. Hocalarınız sizlere ödevler verdiğinde serzenişte bulunmayınız. Ne olursa olsun önce insan olunuz, güzel insan olunuz. Gittiğimiz zaman arkamızdan güzel konuşulsun. Okuduğumuz okullar bizi değiştirmeli, geliştirmelidir. Erkekler centilmen olmalı, kızlarımız hanımefendi olmalıdır. Televizyonun olumsuz yönlerine kapılmamalıyız. Kötü alışkanlıklar insan bünyesinde hızla yayılır. İyi alışkanlıklar ise yavaş yayılır. Buna dikkat etmeliyiz. Geleceğimiz için geçmişimizi mutlaka doğru temeller üzerine kurmalıyız. Öğrenmeliyiz, öğrenirken araştırma yapmalıyız. Gençler geleceğin sahipleridir. Ana babamıza, milletimize, vatanımıza hayırlı birer birey olup bu değerlerimizi çok sevmeliyiz. Özellikle anne ve babalarımızı çok sevmeliyiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Fatih Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Burhan Sarıkaya ve öğrenciler tarafından Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye çiçek takdim edildi.