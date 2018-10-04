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Fatih Mahallesinde asfalt çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Mahallesinde asfalt ihtiyacı duyulan sokaklarda asfalt çalışması yapıldı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, Fatih Mahallesinde asfalta ihtiyaç duyulan sokaklarda asfalt çalışması yapıldığını dile getirerek, asfaltlama çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söylediler.


Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye görevlilerine teşekkür etti.

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