Fatih Mahallesinde asfalt çalışması yapıldı

Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, Fatih Mahallesinde asfalta ihtiyaç duyulan sokaklarda asfalt çalışması yapıldığını dile getirerek, asfaltlama çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söylediler.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye görevlilerine teşekkür etti.