İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Mahallesinde yol genişletme çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından 3.

Çevreyolu üzerinde bulunan Fatih Mahallesinde yol genişletme çalışması yapıldı.


Daha önce birçok noktada sürdürülen çalışmalarına Fatih Mahallesinde devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3. Çevreyolu üzerinde bulunan Fatih Mahallesi'nde yolda kalan yapıları kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdi.


Mahalle sakinleri ve sürücüler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallede sürdürülen asfalt çalışmasının tamamlanması ile trafiğin daha yoğun ancak rahat seyredeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.