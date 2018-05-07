Fen lisesi kitap inceleme toplantısı yapıldı

Gölbaşı Fen Lisesi Toplantı Salonunda yapılan programa Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Fuat Köprülü’nün “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı eseri değerlendirildi. Köprülü’nün 1918’de yazdığı, 1919’da yayımlanan eseri Ahmet Yesevi ve Yunus Emre ekseninde 12.-15. yüzyılları kapsamakta olduğu belirtildi.
Kaymakam Can Aksoy, 1820’lerde Mora yarımadasında başlayan Yunan isyanı ve sonraki gelişmeler eşliğinde bu kitabın fikri altyapısına değindi.