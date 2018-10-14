Festivalde ödüllü çiğköfte yarışması

Adıyaman'da Çiğköfte Festivali'nde düzenlenen ödüllü çiğköfte yarışmasında yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Adıyaman'ın etsiz çiğköftesinin tanıtımı için Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çiğköfte Festivali etkinlikleri kapsamında ödüllü çiğköfte yarışması düzenlendi. Altınşehir Mahallesi'ndeki Mansur Yardımcı Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya 50 kişi katıldı. Yaklaşık 40 dakika içerisinde çiğköftelerini tamamlayan yarışmacılar, sürenin dolması ile çiğköftelerini 7 jüri üyesine tattırdı. Kıvam, renk, koku, lezzet, hijyen ve sunum olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda çiğköfte yarışmasının birincisi Basri Aktulum, ikincisi Fatih Aydın, üçüncüsü Mehmet Turgut olurken, jüri özel ödülü de yarışmada tek kadın yarışmacı olan Hanım Hande Kolbaş'a verildi. Yarışma sonrası Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, birinciye de bin TL para ödülü verildi.