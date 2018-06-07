FETÖ davalarında 490 kişi hakkında karar verildi

Adıyaman’da 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte artan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 478 dosyada 656 kişi yargılandı. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 336 dosya ile ilgili mahkeme kararını açıklayarak, 490 kişi hakkında hüküm verdi. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 142 dosyada 166 kişinin yargılanması sürüyor. Hakkında karar verilen 490 kişiden 361 ile ilgili mahkumiyet verildi.

‘Darbeye teşebbüs’, ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlanan sanıklar hakkında mahkeme 26 Mayıs 2017 tarihinden itibaren dosyaları karara bağlamaya başladı.

Adıyaman’da görülen en önemli davalardan birisi olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘çatı’ davasında 63 sanık yargılanmış ve bu kişilerden 57’si hakkında karar çıkmıştı. Devleti 1 milyon 305 bin 956 TL zarara uğratarak örgüte para aktaran sanıklara toplam 26 milyon 285 bin 640 TL para cezası verilmişti. Aynı davada yargılanan örgütün İl İmamı Habip Biçakci hakkında mahkeme ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü yönetmek’ suçundan 16 yıl 6 ay, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 25 yıl 6 ay hapis cezasına ve 4 milyon 500 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine mahkeme heyeti 1 yıl 6 aydan, 25 yıl 6’a kadar değişen oranlarda hapis ceza verdi.