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FETÖ'nün Adıyaman askeri öğrenci sorumlusu tutuklandı

2 yıldır her yerde aranan FETÖ’nün Adıyaman askeri öğrenci sorumlusu, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

2 yıldır her yerde aranan FETÖ'nün Adıyaman askeri öğrenci sorumlusu, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, 2 yıldır Türkiye'nin her yerinde aranan FETÖ'nün Adıyaman askeri öğrenci sorumlusunun yakalanması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ'da bulunan FETÖ'nün gaybubet evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 yıldır aranan Adıyaman askeri öğrenci sorumlusu Sinan Bozkurt yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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