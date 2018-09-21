İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü FETÖ’nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik eş zamanlı Adıyaman merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik eş zamanlı Adıyaman merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda akademisyen ve doktor olan 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Adıyaman merkezli yapılan operasyonda İstanbul, Gaziantep, Burdur, Samsun ve Tokat illerinde ikamet eden kişilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda akademisyen ve doktor olan toplam 11 kişi gözaltına alındı. 8'i halen aktif görevde olan 3'ü de görevden ihraç edilen doktor ve akademisyenler sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 11 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.