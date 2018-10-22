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Filistin Caddesi yeni yüzüyle beğeni topladı

Filistin Caddesi, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla daha kullanışlı ve daha güzel bir yapıya büründü.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından trafiğe kapalı olan Filistin Caddesinde başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlandı. Cadde esnafının süs havuzlarından dolayı iş yapamadıklarını belirterek düzenleme talebinde bulunması üzerine caddede gerçekleştirilen peyzaj ve tretuvar yenileme çalışması yapan Adıyaman Belediyesinin bu çalışması cadde esnafından tam not aldı.


Daha önce derzli ve şık bazalt taşları yerleştirilen ve banklarla süslenen caddedeki çalışmaları tamamladıklarını söyleyen yetkililer, son olarak dekoratif aydınlatma direklerinin montesinin yapıldığını dile getirdi. Cadde esnafı ve vatandaşlar ise Filistin Caddesinin yeni halini çok beğendiklerini söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.

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