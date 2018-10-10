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Fırsatçılara inat fiyatları düşürdü

Adıyaman’da, bir lokanta işletmecisi doların yükselmesini fırsat bilerek ürün fiyatlarını yükselten fırsatçılara inat bütün yemeklerin fiyatlarını düşürdü.

Adıyaman'da, bir lokanta işletmecisi doların yükselmesini fırsat bilerek ürün fiyatlarını yükselten fırsatçılara inat bütün yemeklerin fiyatlarını düşürdü.


Ülkenin ekonomisine destek olmak ve vatandaşların mağdur olmaması için fiyatları yükselten fırsatçılara inat bütün yemek ve içecek çeşitlerinde indirim yaptığını belirten işletme sahibi Reşat Kaçan, “ Dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynadığı oyunlar sonucunda doların yükselmesini fırsat bilen bazı işletmeler ürünlerinde fiyatları yükselterek hem ekonominin dengesini bozmaya hem de vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor. Bizlerde ekonomimize destek olmak ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için işletmemizde bulunan bütün yemeklerde ve içeceklerde fiyatları düşürdük. Biz ülkemiz ve milletimiz için elimizden ne gelirse onu yapmaya hazırız. Bu durumu fırsata çeviren işletmecileri de kınıyorum” diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

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