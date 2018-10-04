Fırsatçılara sıkı denetim

6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerinde etiket, ambalaj kontrolleri, etiket ve kasa fiyatının uyuşmaması gibi konularda denetimlerde bulunuldu. İş yeri denetimlerinde, kullanılan ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve fiyatları gibi konular da dikkate alındı.

Adıyaman Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde il genelindeki marketlerde, mağazalarda fiyat etiketlerinin kontrolünü yapıldı. Raftaki fiyat etiketi ile kasadaki fiyat etiketi arasında fark bulunan işletmelere ise ceza yazıldı. Aynı zamanda rafta bulunan ürünlerin gramajları ile ürün etiketinde yer alan gramajlarının bir birinden farklı olması dikkatlerden kaçmadı.

Çoğu ürünün gramajı ile etikette yer alan gramajların arasında hemen hemen 15 gramdan 750 grama kadar uyuşmazlıkların yer aldığı görüldü.

Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, fırsatçılara karşı durabilmek için çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ettiklerini yapılan denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklarla ilgili işletmelere gerekli işlemlerin yapıldığını vurguladı.