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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Aydın Gölbaşı Hastanesinde göreve başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesine atanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesine atanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Emin Aydın, göreve başladı.


Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesine atanarak göreve başlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Emin Aydın'ın ilk ve ortaöğretimini Kızıltepe'de, lise öğrenimini ise Edirne Fen Lisesinde 2007 yılında tamamladığı belirtildi. 2013 Yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Aydın'nın 2014-2018 yılları arasında da olan İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıpta uzmanlık eğitimini tamamladığı öğrenildi.

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