Foseptik çukurunda can pazarı: 1 ölü

Adıyaman'da bir yurtta görevli temizlik işçisi, temizlik için girdiği foseptik çukurunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ekipler akıma kapılan işçiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bir yurtta temizlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Mehmet Kılınç, bahçedeki foseptik çukurunda tıkanıklık olduğunu fark etti. Çukurun kapağını açan Kılınç, çukur içerisinde bulunan dalgıç pompanın borusunun tıkandığını görünce boruyu temizlemek istedi. Elini boruya sürmesi ile elektrik akımına kapılan Kılınç dengesini kaybederek foseptik çukurunun içerisine düştü. Olayı fark eden yurt görevlileri 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler elektrik akımına kapıldıktan sonra çukura düşen işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Foseptik çukurunun üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından düzenek kurularak, polis dalgıç ekipleri düzenek ile çukurun içerisine girdi. Dalgıç ekipleri çukurda hareketsiz kalan Kılınç'ı dışarıya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan Kılınç daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan temizlik işçisi Mehmet Kılınç yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.