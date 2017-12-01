Fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü

Adıyaman Kalesi yanında bulunan Keleş Konağında gerçekleştirilen fotoğraf sergisi açılışı AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Serginin açılması sonrasında protokol üyeleri ile çok sayıda kişi sergiyi gezerek sergideki fotoğrafları tek tek inceledi.

Fotoğraf sergisini oldukça çok beğendiğini dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, “ Sergide Adıyaman’ın değişik yerlerindeki güzel kareleri arkadaşlar fotoğraflandırmış. Adıyaman’ın bütün ilçelerinden, köylerinden Adıyaman’da üretilen değerli ürünlerden, Adıyaman’ın güzel insanlarını bir araya getirecek bir resim sergisi oluşturmuşlar. Emeği geçen bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel fotoğraflar var. Sanat değerinin yanı sıra anlamlı fotoğraflar var” ifadelerini kullandı.

10 fotoğraf sanatçısının 75 fotoğrafının yer aldığı serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz fotoğraf sergimizde Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği üyelerinin birbirinden güzel fotoğraflarını halkımızın beğenisine sunduk. Sergilenen fotoğraflara baktıkça Adıyaman’ın her yöresine gidip-gelmiş gibi olduk. Çelikhan’dan Samsat’a, Gölbaşı’ndan Gerger’e kadar ilimizin her köşesinden çok güzel kareler var. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Böyle bir etkinliğe Adıyaman Belediyesi olarak sahiplik etmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu. Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkanı Mustafa Faruk Şenlik ise yaptığı konuşmada, Adıyaman Belediyesi’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “2 yıl önce sosyal medya üzerinde oluşturulan platformda bir araya gelen fotoğraf meraklısı dostlar olarak bu sene içerisinde Adıyaman Fotoğraf Yolcuları adında bir dernek kurup, geniş bir kitlenin katılımıyla güzel bir yapıya büründük. Derneğimiz, birçok fotoğraf sanatçısı arkadaşımızı aynı çatı altında buluşturuyor. Bugün de bu çatı altında bir araya gelen arkadaşlarımızın objektiflerine yansıyan şehrimizin güzelliklerini sergiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.