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Fuar devam ediyor

Adıyaman’da, sabah saatlerinde yangının meydana geldiği Adıyaman 2.

Adıyaman'da, sabah saatlerinde yangının meydana geldiği Adıyaman 2. Gıda Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarının söndürülen yangın sonrası devam ettiği açıklandı.


Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon Sorumlusu Mustafa Gül, sabah saatlerinde elektrik tesisatından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü olayda ölen ya da yaralananın olmadığını vurgulayarak fuarın tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Bütün vatandaşları fuar alanına beklediklerini söyleyen Gül, “Adıyaman Fuar merkezimizde devam eden Adıyaman 2. Gıda Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarında bulunan bir stantta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyonu olarak fuar alanı kısa sürede eski haline getirilerek fuarın devam etmesi sağlandı. Fuar 14 Ekime kadar devam edecektir. Bütün halkımızı fuara bekliyoruz” diye konuştu.

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