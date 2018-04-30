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30 Nisan 2018 14:10

Gaffari izci AK Parti’ye aday adaylığı başvurusu yaptı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan Gaffari İzci, İl Başkanlığına müracaat yaptı.

Gaffari izci AK Parti’ye aday adaylığı başvurusu yaptı

30 Nisan 2018 14:10


Büyük bir kalabalıkla il başkanlığına gelen Gaffari İzci, aday adaylığı belgesini AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin’in ellerinden aldı.


Adıyaman’a ve AK Partiye hizmetkar olmak için aday olduğunu belirten İzci, “Mazlumların sesi olmak adına gecesini, gündüzüne katan yedi düvelle savaşıp karşı karşıya gelmeyi göze alan bu harekatın lideri Recep Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere bu ümmetin kurtuluşu için bu hareketin başarısı için dua eden gözyaşı döken bütün herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Lozan’da bu millete ve bu ülkeye biçilen rolü kırmaya çalışıyor. Birileri bu millete ve bu ülkeye diz çöktürmeye çalışıyor ama birileri de Zeytin Dalı Harekatında olduğu gibi kefenini giyinerek yedi düvele karşı savaşta dahil bütün seçenekleriyle bu zulme, bu haksızlığa bu coğrafyaya biçilen bu yanlış bütün hareketlere ve davranışlara hayır diyor. İşte biz hepimiz onun için buradayız. Bu noktada bu büyük fotoğrafı hiçbir zaman göz ardı etmeden gecesini, gündüzüne katan bütün herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin ve AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Milletvekili Aday Adayı olan Gaffari İzci’ye başarılar dileyerek tebrik etti.




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