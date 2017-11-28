GAP Bölgesinde sürdürülebilir turizm destinasyonu oluşturuluyor

Adıyaman’da bir otelin salonunda gerçekleştirilen toplantı GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesinin tanıtım toplantısı Gaziantep’in ardından Adıyaman’da gerçekleştirildi. 2014 yılından beri devam eden GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi ile sürdürülebilir turizm esaslarına uygun olarak, bütüncül bir yaklaşım sergilenecek. “Mezopotamya/Destansı Topraklar” logosu ve mottosu ile 9 GAP ilini (Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) kapsayan tek bir isimle markalaştırarak sürdürülebilir ve turizm destinasyonu oluşturuldu.

Hazırlanan tanıtım filminin ardından konuşan GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil proje hakkında bilgi vererek, bölgenin hem sektörel hem de insan odaklı gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Sadrettin Karahocagil, turizm sektörünün önemine işaret ederek, “2014 yılı Haziran ayında GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesini hayata geçirdik. Turizm sektörünün büyüklüğünü rakamlar gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 1.2 milyarı aşkın insan dünyanın çeşitli noktalarına seyahat etmiştir. 2030 yılında bu rakamın 1.8 milyara ulaşması bekleniyor. Turizm toplam gelirin yüzde 10’unu oluştururken, her 10 çalışandan birisi turizm sektöründe çalışıyor. Bu büyüme potansiyeli sürdürülebilirliği akla getiriyor. Sürdürülebilir turizm dediğimizde çevrel korumayı, maddi ve manevi kültürel mirasın korunmasını, yerel toplumlar için etkiyi ve saygıyı teşvik eden bir sektörden bahsediyoruz” dedi.

GAP İdaresi Çevre, Kültür ve Turizm Koordinatörü Suphi Özer’in proje genel sunumu ve GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Proje Koordinatörü Jale Velibeyoğlu’nun ‘Mezopotomya’ ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, proje ile ilgili görüşlerini soru cevap bölümünde dile getirdi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, turizmin bir ilin gelişmesi için en önemli sektörlerden birisi olduğunu belirterek, batı devletlerinin turizmi çok iyi sunduğuna dikkat çekti.

Vali Kalkancı, “Adıyaman’a günübirlik turistler geliyor. Konaklama yok denecek kadar az. Adıyaman’da konaklamadan gelen turistin hiçbir katkısı olmaz. Tarihi yerlere, eski medeniyetlere Cinliler, Japonlar, Koreliler ilgi gösteriyor. Biz özellikle bunları buraya davet edebilmeliyiz. Adıyaman’da turizmin gelişmesi için olmazsa birinci şart terörün yok olmasıdır. Adıyaman’ın terör ile bir ilgisi yok ama Güneydoğu’da olduğu için kaybediyor. Bizim bugünden yarına bu konuyu halletmemiz, insanların kafasındaki bu algıyı yıkmamız lazım. İkincisi ise ulaşımdır. Ulaşım sorunun aşılması lazım. Daha sonra ise tanıtımın yapılması lazım. Bugün ki çalışma güzel bir çalışma. Özellikle internet ve sosyal medya üzerinden bunu iyi yapmamız gerekiyor” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, GAP bölgesinin çok büyük bir bölge olduğunu, turizm konusunda 2-3 tur olarak ayrılması gerektiğini önererek, turistlerin daha çok ilgi göstereceğini söyledi.

Başkan Kutlu, Adıyaman’ın terörize olmamış bir il olduğunu, gece istenilen saatte insanların gönül rahatlığı ile gezebileceğini ifade ederek, turizme katkı olması noktasında yıldız zinciri olan otellere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, ise turizm sektörüyle ilgili ortaöğretim ve yüksek öğretimdeki bölümler ile ilgili bilgi vererek, turizmin niteliğinin arttırılması gerektiğine işaret etti.

Talha Gönüllü, üniversite olarak çeşitli çalıştaylar ile turizm konusunu ele aldıklarını ve turizmin masaya yatırıldığını aktardı.