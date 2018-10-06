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Gasil hanede ölü bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir şahıs gasil hane de ölü bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir şahıs gasil hane de ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Tuğsuzlar Cami gasil hanesinde çalışan Hasan Gürbüz'ü (68) vatandaşlar abdest alma yerinde yatarken gördü. Uyuduğunu sanan vatandaşlar, Gürbüz'ü uyandırmaya çalıştı. Şahsın uyanmaması üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Polis ve savcının olay yerini incelemesinin ardından Hasan Gürbüz'ün cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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