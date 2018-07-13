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13 Temmuz 2018 09:59

Gazeteci Akan’dan anlamlı hediye

Gazeteci Ruhi Akan, intihara teşebbüs eden şahsı sırtında taşıyan polisten dolayı polislerin ihtiyaç sahibi kişilere dağıtması için 12 çift ayakkabıyı polise teslim etti.

Gazeteci Akan’dan anlamlı hediye

13 Temmuz 2018 09:59


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mehmet Gökdemir, önceki gece intihara teşebbüs eden bir şahsı intihardan vazgeçirmiş ve şahsı sırtında taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etmişti.


Bu olay ile ilgili duyarsız kalmayan İşadamı ve Gazeteci Ruhi Akan kahramanlık gösteren Polis Memuru Mehmet Gökdemir’i ödüllendirmek amacıyla kendisine bir çift ayakkabı hediye etmek istedi. Ancak Mehmet Gökdemir, bir kez daha örnek bir davranışta bulunarak ayakkabıyı ihtiyacı olan birine vermek istediğini söyledi.


Bunun üzerine Ruhi Akan’da 1 çift yerine 12 çift ayakkabıyı ihtiyaç sahibi fakir ve yetim çocuklara dağıtılmak üzere Polis Memuru Mehmet Gökdemir’e teslim etti.


Ruhi Akan, polis memurunu duyarlı davranışından dolayı iki defa tebrik ettiğini belirterek, Emniyet Müdürü Metin Alper başta olmak üzere tüm teşkilata teşekkür etti.




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