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03 Mayıs 2018 14:11

Gazeteci Yazar Toprak AK Parti’den aday adayı oldu

Gazeteci-Yazar Mehmet Toprak aday adaylığı başvurusunda bulunduğu AK Parti teşkilatlarını ziyaret ediyor.

Gazeteci Yazar Toprak AK Parti’den aday adayı oldu

03 Mayıs 2018 14:11


AK Parti milletvekili aday adayı olan Mehmet Toprak, ilk ziyaretini AK Parti il teşkilatına yaptı. İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ile görüşen Mehmet Toprak, ilçe teşkilatlarını da ziyaret etti. Kahta AK Parti teşkilatını ziyaret eden Toprak burada gençlerden yoğun ilgi gördü. Hemşerilerinin kendisine gösterdiği ilgiden oldukça memnun kalan Mehmet Toprak gençlere teşekkür etti.


Teşkilatların ziyaret ettiğini belirten Mehmet Toprak, “Hepimizin bildiği gibi AK Parti ile birlikte ülkemiz her konuda büyük gelişmeler göstermiştir.Tabi ki bu gelişmelerden rahatsız olan iç ve dış mihraklarda boş durmamıştır. Şunu herkes bilsin ki Türkiye güçlü bir ülkedir. Tüm bu oyunları boşa çıkaracaktır. Tıpkı FETÖ darbesini boşa çıkardığı gibi bununda üstesinden gelecektir. Adıyamanlı bir kardeşiniz olarak 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde memleketimiz Adıyaman’a hizmet etmek için ben de varım dedim. Başta turizm ve tarım olmak üzere Adıyaman’ın gelişimiyle ilgili çok güzel projelerimiz vardır. İnşallah seçilirsek bunları hayatta geçirme imkanına kavuşacağız" dedi.


Toprak, Kahta ilçesinde ki temaslarının ardından Gerger ve Sincik ilçelerini ziyaret etti.




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