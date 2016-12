Gazeteciler hasta meslektaşını yalnız bırakmadı

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde yaşayan ve hastanede tedavi gören gazeteci Baki Serhat Kamış için meslektaşları yardım organizasyonu düzenlendi.

Adıyaman’da görev yapan gazeteciler tarafından organize edilen ve Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya’nın ev sahipliğinde düzenlenen yardım programına çok sayıda kişi katıldı.

Atatürk Barajı kenarında bir restaurantta düzenlenen yardım programına, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Kahta Kaymakamı Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kaya, CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, GAP Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz, Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Akciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle Marmara Üniversitesine sevk edilen Baki Serhat Kamış’a burada akciğer nakli yapılması planlanıyor.

Sponsorluğunu Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya’nın yaptığı program, Adıyaman ve ilçelerinde aktif olarak çalışan gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.

Yardım organizasyonunda emeği geçen İşadamı Mehmet Güzel, yardım için elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti. Güzel, “sürecin içerisinde olan birisi olarak bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gazeteci Baki Serhat Kamış kardeşimiz, bir yılı aşkın hastanede yatıyor. Adıyaman ve Kahta’da bir çok arkadaş gerçekten elini taşın altına koydu. Elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı ve gayret etti. Hepsine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Baki kardeşimiz bugün İstanbul’da, inşallah tedavisi kısa sürede tamamlanır. Bu bir süreçtir, bir adımdır. Asıl bundan sonra yardımların yapılması gerekiyor. Özellikle Adıyaman basınının bu derece ağırlıklı bir şekilde davete icap etmeleri bizi çok memnun etti. Bundan sonra Baki kardeşimizin akciğer nakil sürecinde yapılması gerekli olan yardımları yapacağız. Belki de neden bu kadar yardımlar toplanılıyor denilebilir. Şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Bir kısım masrafları SGK karşılıyor. Fakat hepsini karşılamıyor. En önemlisi de Baki kardeşimizin akciğer nakli olursa yaklaşık 2 yıl İstanbul’da kalması gerekecek. Hastaneye yakın bir evde kalacak. Sık sık hastaneye gidip muayene olmak zorunda kalacak. Bunlarda büyük masrafları doğuruyor. Diğer ameliyatlar gibi ameliyat olduktan sonra evinde oturamayacak” dedi.

Organizasyonu yapan basın mensuplarına teşekkür eden Akıncılar Belediye Başkan İsmet Çetinkaya, “Bugün Baki kardeşimizin vesilesi ile siz değerli ve bana göre çok çok duyarlı insanlarla beraberiz. Baki Serhat Kamış’ın böyle duyarlı arkadaşlara sahip olduğu için kendisin tebrik ediyorum. Bugün burada az olabiliriz ama önemli olan insanların vicdanları, duygularıdır. Azınlık her zaman belki çoğunluğa tahkim edebilir. Kendi bilgisiyle, kendi duygularıyla. Basın bu konuda kesinlikle üzülmesin. Az kişi iştirak etmiş olabilir. Bu süreçten sonra da Baki kardeşimizi desteklemeye devam edeceğiz. Tabi baki kardeşimizi hepimiz tanıyoruz, biliyoruz. Gerçekten duyarlı bir basın mensubudur. Basının göstermiş olduğu bu birlik ve beraberliği bizlere bir örnek olur. Bundan sonraki konularda da biz her konuda vatandaşlara hizmet etmek, sahiplenmek için elimizden geleni yapacağız. Eğer sizin aranızda bana bir görev verilirse her zaman hazırım” şeklinde konuştu.

Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Bugün göstermiş olduğunuz çok manidar, duygusal aynı zamanda ortak bir değer etrafından insanları yönlendirmek çok önemli. Baki, Kahta’lı olan bir kardeşimiz, şuanda zor bir dönemden geçiyor. Özellikle değerli meslektaşları olan sizler başta olmak üzere tüm duyarlı insanlar yardım ediyor. Yardımcı olmaya da devam edeceklerdir. Baki kardeşimizin hastalığını öğrendikten sonra Kahta Kaymakamlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kaymakamlığımızın ve Vakıfımızın tüm yardımlarını her noktasında kendisine ulaştırıyoruz. Bu yardımlarımız düzenli bir şekilde devam edecektir. Bu yardımlarımız düzenli olarak kendisine ulaşsa bile bu göstermiş olduğunuz sosyal duyarlılık kapsamında Kaymakamlık olarak, kendisine ilk etapta 10 bin TL yardımda bulunacağız. Bu tip yardımlaşma Allah sevgisini, örfümüzü, adetimizi, birlik ve beraberliğimizi aynı zamanda somut olarak ortaya koyan örneklerden bir tanesidir. Bu yardımlaşma programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın talimatı ile Gazeteci Baki Serhat Kamış, önceki gün ambulans uçak ile Kahta’dan İstanbul Marmara Üniversitesine sevki gerçekleştirildiği öğrenildi.

Gazeteci Baki Serhat Kamış yapılan organizasyondan dolayı telefon ile arayarak emeğe geçen herkese ve özellikle gazeteci arkadaşlarına teşekkür etti.