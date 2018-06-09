Gazetecilerin iftarında devlet erkanı buluştu

Türkiye’nin farklı illerinden iftar programına katılan Türkiye Gazeteciler Federasyonu yöneticileri ve üyeleri Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan’ın davetlisi olarak iftar etkinliğinde buluştu.

TPAO Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde tertiplenen programa Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi partilerin milletvekili adayları, il ve merkez ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Manevi iklimi ile gönüllere nakşedilen Ramazan ayında davetlilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını konuşmasında söyleyen Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, “Bu güzel Ramazan ayının akşamında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Malumunuz olduğu üzere erken genel seçim kararı sonrası Türkiye hızla 24 Haziran’da yapılacak olan seçim sürecine girdi. Elbette her seçim döneminde olduğu gibi yine bu seçimlerde de biz gazetecilere büyük sorumluluklar düşmekte. Özellikle hak ve hakkaniyet çerçevesinde araştıran, sorgulayan, eleştiren ve dengeli bir biçimde habercilik yapan meslektaşlarımıza, seçim dönemlerinde daha büyük görevler düşmekte. Kamuoyunun da dikkatle odaklandığı önemli mercilerden biri de gazetecilerdir. Elbette meslektaşlarımızın seçim dönemleri dışında da önemli sorumlulukları vardır. Ancak bu sorumluluk seçim dönemlerinde daha da artmaktadır. Objektif haber anlayışıyla sahalarda ter döken meslektaşlarım, demokratik temayüller noktasında da seçim döneminde seçmenlere gerekli katkıyı en üst seviyede yapmaya çalışıyor. Etik kriterler çerçevesinde yalan haber, manipülasyon bilgilerle dolu propaganda yayınlarına dikkat ederek habercilik yapan tüm meslektaşlarımı canı-ı gönülden kutluyorum” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca ise konuşmasında, “Böylesine anlamlı bir etkinlik düzenlediği için AGAD Başkanı İbrahim Aslan’ı ve yönetimini kutluyorum. Biz bu iftar sofralarını her yıl çeşitli illerde gerçekleştiriyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun görevleri ve etkinlikleri bu gibi etkinliklerle sınırlı kalmıyor. Türkiye Gazeteciler Federasyonu meslektaşlarının sorunlarını yerinde izlemek, onlarla kaynaşmak ve tanışmak için ülkenin çeşitli illerinde her iki ayda bir başkanlar konseyini gerçekleştirmekte. Bu etkinliğimize Türkiye’nin çeşitli illerinden yazarlarımız, televizyon programcılarımız katılıyor. Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ile yapmış olduğumuz görüşmede 59. başkanlar konseyini 2 ay içerisinde Adıyaman’da gerçekleştireceğiz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak İbrahim Aslan’ın anlatmış olduğu sorunlara parmak basıyorum. Anadolu basını yanıyor. Televizyonlar, radyolar hele hele internet gazeteciliği bizim mesleğimizi yaralıyor. Bu konuyla ilgili olarak yasa çıktı ama bir yönetmelikle internet gazeteciliği belli bir yere gelecek. 24 Haziran’dan sonra yeni oluşacak hükümetten bu sorunun kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

AGAD öncülüğünde gerçekleşen programın önemine dikkat çeken Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, “İbrahim Aslan’a ve yönetimine böylesine güzel bir iftar programı tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin farklı illerinden ilimize gelen gazetecilere de ‘hoş geldiniz’ diyorum. Adıyaman barışın ve huzurun başkentidir. 24 saat 365 gün insanların rahat bir şekilde gezdiği güvenli bir yerdir. Umuyorum ki, ilimize gelen gazeteciler de Adıyaman’da güzel günler geçirecekler. TGF Başkanı Yılmaz Karaca, başkanlar konseyinin ilimizde gerçekleşeceğini ifade etti. İnşallah en kısa zamanda Türkiye’nin farklı illerinden gazetecileri ilimizde ağırlayacağız. İl dışından ilimize gelecek olan bütün misafirlerimizi ailece bekliyoruz. Adıyaman’daki güzellikleri de kendi yanlarında götürmelerini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, “Adıyaman çok güzel bir şehirdir. Aynı zamanda Adıyaman ilimiz huzurun hakim olduğu, güzel bir ildir. Bu güzelliğin bugün bu programa katılan gazetecilerin kalemlerine taşıması gerekiyor. Adıyaman’ın bu güzelliği her yerde dillendirilmelidir. Adıyaman, Alevi’si ile Sünni’si, Müslümanı ile Süryani’si, Kürdüyle Türkü, Zaza’sı ile Suriyeli Arap kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadıkları bir ildir. Terörün en az olduğu, ülkesine, milletine bayrağına sevdalı bir şehirdir. Teröre hiçbir zaman prim vermemiştir. Bu sebeple huzurun başkenti unvanını hak etmiştir. Dünden bugüne, bugünden yarına bu birlikteliği ve kardeşliği hep birlikte yaşayacaktır” dedi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise yapmış olduğu açıklamada, “AGAD’ın il dışından ilimize gelen gazetecileri ilimizde ağırlanmasından dolayı oldukça mutluyuz. Adıyaman barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bir ildir. Böylesine güzel bir ilimizde gazetecilerin davet edilmesinden dolayı AGAD Başkanı İbrahim Aslan’ı ve yönetimini kutluyorum” diye konuştu.