Gazi caddesinde kaldırım çalışması yapıldı

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, kaldırım çalışmaları hakkında verdiği bilgide, ilçe genelinde asfaltsız yolun kalmadığını ancak kaldırım çalışmalarında tamamlanmamış olan cadde ve sokakların olduğunu bunu da en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Başkan Özdemir, “Gölbaşı Belediyesi olarak çalışmalarımız ilçenin muhtelif yerlerinde rutin olarak sürmekte. İlçemizin en uzun caddesi olan Gazi Caddesinin de kaldırım ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Bu cadde tamamlandığında daha da modern bir görünüme kavuşacak. Kaldırım çalışmalarının bitiminde ise refüjlerde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.