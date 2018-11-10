Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80. yılında üniversitede anıldı

yıl dönümünde Adıyaman Üniversitesinde düzenlenen programla anıldı.

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen programa Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Yener, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı J. Albay Ercan Atasoy, rektör yardımcıları akademik ve idari personelin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nevzat Artuç günün anlam ve önemi hakkında yaptığı konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri zekası ve ileri görüşlülüğünden bahsetti.

Doç. Dr. Nevzat Artuç, “95 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti eğitimde, sağlıkta, sanayide ve çağdaşlaşma yolunda inanılmaz adımlar atmıştır. Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti ile ne kadar büyük ve tarihi bir iş yaptığı şu an daha iyi görülmektedir. Yıllar önce hayal gibi görünen muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak fikri artık an meselesi. Bunun yanı sıra Cumhuriyetimiz Ortadoğu, Kafkasya, ve balkanlara model olmuştur. Mısır, Suriye, Irak, Libya, Tunus ve Filistin olmak üzere, Ortadoğu coğrafyasında yaşanan emperyalist çekişmeler, kargaşalar ve terör faaliyetleri dikkate alındığında Cumhuriyetimizin ne denli önem arz ettiğini ve Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü bir devlet adamı olduğu gerçeği açıkça görülmektedir" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Murat Dalyan, dünya liderlerine göre Atatürk'ü anlattı.

Dünya siyasi liderlerinin Atatürk ile ilgili söylemiş oldukları tarihi cümlelere vurgu yapan Doç. Dr. Dalyan, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak onun giydiği gibi giyinmek, onun gibi konuşmak ya da ona benzemek değildir. Onun göstermiş olduğu hedefe doğru ilerlemektir. Burada bir yetimin kendisini askeri anlamda yetiştirip en donanımlı şekilde bir dünya lideri haline gelmesi söz konusudur. Bu yönünü örnek almalıyız. Nitekim birçok dünya lideri ve gazetecinin Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sarf etmiş oldukları cümleler onun ne kadar büyük bir devlet adamı, bir lider olduğunu gözler önüne sermektedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Üniversite Devlet Konservatuvarı tarafından oratoryo gösterimi yapıldı. Şefliğini öğretim görevlisi Sultan Bilget Güçlüer'in, Şiir Okuyuculuğunu Dr. Öğretim Üyesi Ayça Avcı'nın yaptığı ve piyanoyu Devlet Konservatuarı Müdürü Doç Dr. Barış Toptaş'ın çaldığı oratoryoda Devlet Konservatuarı öğrencileri eserleri seslendirdi.