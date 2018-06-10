Gazi ve şehit aileleri iftarda buluştu

Bir düğün salonunda gerçekleşen iftar yemeğine Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Hakim Hidayet Özturun, Başsavcı Emre Vurmaz, Savcı Elif Özturun, Besni İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel, şehit ve gazi aileleri ile jandarma ve emniyet personeli katıldı. Programda konuşan Kaymakam Ahmet Gencer, canlarını ve kanlarını ülke için feda etmiş olan şehit ve vatan için yaralanmış gazilerin acılarına ortak olmak adına bir araya geldiklerini belirti.

Kaymakam Gencer, vatan için yapılan fedakarlıkların hiç bir bedelle ölçülemeyeceğini de vurguladı.