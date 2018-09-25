Gaziler için kulaç attılar

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde yüzme yarışları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cumhuriyet Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşen etkinliğe 15 bayan, 16 erkek yarışmacı katıldı. Ümit ve Genç kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri tören ile verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik yaptığı açıklamada, “Gaziler Haftası kapsamında geleneksel yüzme şampiyonasını gerçekleştirdik. Kurumumuzun hizmetinden faydalanan çocuklarımız bu yarışmada kıyasıya yarıştılar. Yarışmada keyifli anlar yaşandı. Bundan sonra Gaziler Gününü sadece bir günle sınırlı tutmayacağız. Etkinliklerimizi 1 haftaya yayacak şekilde gerçekleştireceğiz. Bu gibi etkinliklerle kahraman gazilerimizin anısını sıcak tutmak için bu programı her yıl gerçekleştireceğiz” dedi.

Gaziler Günü nedeniyle yapmış oldukları etkinliğe dikkat çeken Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş, “Gaziler Günü münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koruma altında bulunan çocuklarımızla yarışma etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ayrıca bu çocuklarımıza yüzme branşımız dışında da farklı etkinliklerimizde oluyor. Bu etkinlikler dahilinde yüzme müsabakası düzenledik. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anısına düzenlemiş olduğumuz spor müsabakalarında dereceye giren sporcularımıza madalyalar takdim ettik. Burada önemli olan bu çocukların topluma kazandırılmasıdır. Onların kendilerini ifade edecek pozisyona gelebilmeleri için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu anlamda iki kurumun yapmış olduğu çalışmanın örnek bir çalışma olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.