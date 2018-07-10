Gebeler bilinçli doğuma hazırlanıyor

Kahta Devlet Hastanesinde 4 bin 557 anne adayına gebelik dönemleri ve doğum süreci ile ilgili ücretsiz eğitimler verildi.

2015 yılından bu yana hastane bünyesinde hizmet veren gebe bilgilendirme sınıfında doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanan kaygılarla baş etmek amacıyla verilen eğitimler, anne adaylarının takdirini topluyor. Anne adayları, hem gebelikleri ile ilgili deneyim sahibi oluyor hemde gebelik süreci ile ilgili merak ettikleri tüm sorulara cevap buluyor.

Gebe bilgilendirme sınıfında ayrıca bebek bakımı, bebek sağlığı, emzirme ve bebeklerde beslenme konularında da özel bilgiler veriliyor.

Birimin anne ve bebek ölümlerini önlemek amacıyla kurulduğunu ifade eden Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, anne adaylarına bilinçli doğuma hazırladıklarını söyledi.

Dost, “Kurulduğu günden bugüne gebe bilgilendirme sınıfımızda toplam 4 bin 557 anne adayı verilen eğitimlerle bilinçli doğum yapmıştır. Doğuma bilinçli hazırlanan gebe, hem müdahalenin niye yapıldığını biliyor, hemde doğum ekibine yardımcı oluyor. Bu sayede doğum müdahalesindeki korku ve endişe ortadan kalkıyor. Birimimiz doğrudan müracaatın yanı sıra, daha önce hayata geçirdiğimiz Gebe Danışma Hattı üzerinden yapılan başvurularda tüm anne adaylarını bilgilendiriyor. Anne adayları ve yeni doğum yapmış anneler gebe bilgilendirme sınıfımız ve bünyesinde hizmet veren danışma hattımızdan her türlü desteği alabilirler” şeklinde konuştu.

Gebe bilgilendirme sınıfında verilen eğitimler, birinci oturumda, “Gebelik Süreci”, ikinci oturumda “Doğum Süreci ve Doğum Ağrısıyla Baş Etme” üçüncü oturumda “Doğum Sonu Dönem ve Yeni Doğan Bakımı” olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşuyor.

Eğitimi tamamlanan gebelere bilgilendirme broşürleri ile birlikte eğitim katılım belgesi veriliyor.