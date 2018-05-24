‘Geçmişimi Geleceğime Dokuyorum’ projesi kabul edildi

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Mali Destek proje teklif başvurusuna Sincik ilçesinden başvuran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait ‘Geçmişimi Geleceğime Dokuyorum’ projesi ajans tarafından kabul edildi. Proje ortağı Sincik Köylere Hizmet Götürme Birliği, iştirakçi kurum İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülecek olan projenin bütçesi 325 bin TL olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, “Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyünde dokunan el dokuması halılar için son 2 yıldır Halk Eğitimi Merkezimiz bünyesinde halı kursu eğitimlerini vermeye başladık. Orada eksik olarak gördüğümüz ve halı dokuyanların en büyük sıkıntının bir halı atölyesi olmadığından dolayı evlerinde dokuma işini yapıyor olmalarıydı. Bu büyük sıkıntının giderilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan proje ile Çamdere Köyü merkezine bir halı atölyesi, halı kurslarında kullanılmak üzere halı tezgahları alımı, satışı ve pazarlama için ofis yeri ve malzemesi alımı, kursa gelenlere ve köyde ikamet eden halı dokuması ve pazarlayıcılarına yönelik girişimcilik eğitimlerinin verilmesi, Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından halı kurslarının açılması, kursa katılanların geziye gönderilmesi ve çeşitli etkinlikler projemizde yer almaktadır. Projemizin toplam süresi 18 aydır. Çamdere köyünde yaklaşık 150 yıldır devam eden el dokuması halı üretiminde bir markalaşma yolu için projemiz iyi bir başlangıç olacağı kanaatindeyim. Çamdere halısının geçmişinin araştırılması ve coğrafi işaret alınması için gerekli çalışmalarda projenin içerisinde yer almaktadır. Üretimi devam etmekte olan el dokuması halılar için projemiz sonucunda kalitenin artmış olduğu, desen çeşitliliği ve ortak üretim noktasının oluşturulduğu ve Türkiye geneli tanınan bir ürün olarak Pazar payında yer alması öngörülmektedir. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için Çamdere köyünün projemize sahip çıkması, benimsenmesi ve katılımın sağlanması önceliklidir. Çamdere köyüne hem ekonomik hem de sosyal alanda çok şeyler katacağına inandığımız ve maddi olarak katkı sunacağımız bu projenin hazırlanmasında emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür eder , projenin Çamdere Köyü için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.