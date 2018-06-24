Gelin damat zılgıtlarla sandık başına gitti

Cansu Kılıç ve Serhat Genç isimli gençler dünya evine girmek için 24 Haziran tarihini seçti. Adıyaman Yavuzselim İlkokulu 1342 nolu sandıkta gelin adayı Cansu Kılıç, beyaz gelinlikle oy kullandı. Yavuzselim Mahalle Muhtarı Mehmet Dağhan’dan seçmen kağıdını alan gelin, oyunu alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde kullandı. Damat Serhat Genç oyunu Pevlikan köyünde kullandığı için gelin Cansu Kılıç, oyunu damattan ayrı kullandı.

Gelin Cansu Kılıç, düğün tarihlerini seçim tarihine denk getirdiklerini dile getirerek, çifte mutluluk yaşadığını söyledi.

Gelin Cansu Kılıç, “Bu mutlu günde iki heyecan birlikte yaşıyorum. Çok mutluyum. Oyumu Cumhur Reisimize verdim. Allah herkese böyle bir gün nasip eder inşallah. Darısı bütün bekarlara olsun. Bugünü özellikle kararlaştırdık. Gelinlikle oy kullanmak istedim. Bu benim ilk oyum. Bu zamana kadar hiç oy kullanmadım. İlk oyumu gelinlikle kullandığım için çok mutluyum” dedi.

Damat Serhat Genç ise konuşmasında, “Benim için tek bayrak, tek devlet, tek cumhuriyet, tek ülke. Heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Gelin damat okuldan alkışlar eşliğinde ayrıldı.