Gelin ve damatlıkla önce hastaneye, sonra düğün salonuna gittiler

Adıyaman'da düzenlenen merasimle dünya evine giren çift, düğün günü hastaneye kaldırılan babaanneyi damat ve gelinlikleri ile ziyaret etti.

Adıyaman'da Sultan ve Gökhan Ateş çiftinin babanannesi, düğün merasimi öncesinde hastalanarak hastaneye kaldırıldı. Babaannesinin rahatsızlığının ciddi olduğu haberini alan torunu Gökhan Ateş, düğün öncesi gelini de yanına alarak hastanenin yolunu tuttu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen çift hastane personelini de şaşırttı. Çift, sarılıp öptükleri babaannelerinden helallik isteyerek hastaneden ayrıldı. Daha sonra nikah salonuna geçen çift, düzenlenen törenle dünya evine girdi.