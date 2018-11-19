Genç Çiftçi Projesi ile büyükbaş hayvan dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği Genç Çiftçi Projesini kapsamında Adıyaman'ın Tut ilçesinde büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abidin Tanrıverdi katılımıyla genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. İlçedeki 11 çiftçiye 55 adet büyükbaş sığır dağıtımı gerçekleştirildi.

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş Genç Çiftçi Projelerin amacından bahsederek, “Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesidir. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2018 yılı için faydalanacak başvuru sahiplerine toplamda 18 adet projeye karşılık 540 bin TL hibe desteği sağlanmıştır.

Desteklenen projeler ise 11 adet büyükbaş sığır yetiştiriciliği projesi, 5 adet küçükbaş hayvancılık projesi, 1 adet kapama meyve bahçesi projesi, 1 adet bağcılık ve üzümsü bitkiler (çilek) projesidir. 2016-2018 yıllarında toplam 23 adet genç çiftçiye 127 adet büyükbaş sığır dağıtımı yapılmıştır” diye konuştu.