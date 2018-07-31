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31 Temmuz 2018 16:46

Genç çiftçi Tut ilçesinde doğal çilek yetiştirmeye başladı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde üniversite mezunu olan Cihan Kesici, doğal çilek üreticiliğine başladı.

Genç çiftçi Tut ilçesinde doğal çilek yetiştirmeye başladı

31 Temmuz 2018 16:46


Gümüşhane Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden geçtiğimiz yıl mezun olan Cihan Kesici, memleketi Adıyaman’ın Tut ilçesine geldi. Dut meyvesiyle bilinen ve Yeşillikler Beldesi olarak tanınan Tut ilçesinde çiftçiliğe başladı.


Genç çiftçi Malatya’dan temin ettiği çilek fidelerini Çanakçı mevkiinde yaklaşık 1 dönümlük alanda toprakla buluşturdu. Bu yıl ilk kez çilek yetiştiren ve başarılı sonuç alan Cihan Kesici, doğal çilek yetiştirdi. Kilosunu 10 TL’ye kadar satan Cihan Kesici, gelecek yıl 5 dönümlük alanda çilek yetiştirmeyi hedefliyor.


Cihan Kesici, “İlçemizin ikliminin çilek yetiştiriciliğine uygun olduğunu düşünerek böyle bir girişimde bulundum. Tamamen organik olan çileklerde ilaç kullanmadım. Sadece doğal hayvan gübresi kullandım. Genç Çiftçi Projesine başvuru yaptım. Gelecek yıl daha geniş bir alanda çilek üretimi yapacağım. Şuanda 7 ile 10 TL arasında kilosunu sattığım çilek taleplerine yetişemedim” diye konuştu.




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