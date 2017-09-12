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12 Eylül 2017 15:13

Genç çiftçilere arı kovanı ve arıcılık malzemesi dağıtıldı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde genç çiftçilere arı kovanları ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı.

Genç çiftçilere arı kovanı ve arıcılık malzemesi dağıtıldı

12 Eylül 2017 15:13


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ‘Genç Çiftçi’ projesine Gerger ilçesinden 540 bin TL bütçeli 18 adet proje başvurusu oldu. Yapılan değerlendirme sonucu hak kazanan 7 genç çiftçiye 210 bin TL bütçeli ve tamamı hibeli arı kovanları ile arıcılık malzemeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Tarım Müdürlüğünde dağıtımı yapıldı.


Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Abidin Tanrıverdi, genç çiftçiler katıldı.


Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, projenin ehemmiyeti hakkında genç çiftçilere bilgi vererek, arıcılık üzerine sohbet etti.


Kaymakam Kuruca, genç çiftçilerin istek ve talepleri dinlendi. Kuruca, genç çiftçilerimize arıcılıkla ilgili herhangi sorun yaşamaları halinde kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.




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