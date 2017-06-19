Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 16:49

Genç kız ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu

Adıyaman’da, ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kız ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu

19 Haziran 2017 16:49


Edinilen bilgiye göre, Sıratut Mahallesinde ikamet eden G.Y., (17), bilinmeyen nedenlerden dolayı evde bulunan çeşitli ilaçlardan çok sayıda içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Bir süre sonra yakınları tarafından olayın fark edilmesiyle durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.Y., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!