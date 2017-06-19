Genç kız ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Sıratut Mahallesinde ikamet eden G.Y., (17), bilinmeyen nedenlerden dolayı evde bulunan çeşitli ilaçlardan çok sayıda içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Bir süre sonra yakınları tarafından olayın fark edilmesiyle durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.Y., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.