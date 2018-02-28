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28 Şubat 2018 17:52

Gençler Sahabenin izinde

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün projesiyle lise öğrencilere sahabeyi rol model olarak sunulacak.

Gençler Sahabenin izinde

28 Şubat 2018 17:52


Adıyaman’da ’Liseli Gençler Sahabenin İzinde’ Projesi kapsamında Mustafa Eriş’in ’Asrın İdrakine Okumalar’ isimli kitap üzerinden yarışma düzenlenecek. Sahabelerin hayatının yer aldığı kitaptan öğrenciler arasında yarışma düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler 30 Mart 2018 tarihine kadar internet üzerinden başvurularını yapacak. Yarışma ise 6 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.


Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fadıl Akkuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sahabeyi gençliğe rol model olarak sunacağımız. Sahabenin ahlaki değerlerini gençlere sunabileceğimiz bir proje hazırladık. Gençliğimiz ciddi manada değerlerimizden uzaklaşmaya başladı. .izlerde değerlerimizin unutulmaması ve gençlerimize sunmak için çalışıyoruz.Bu projeyi Adıyaman Müftülüğü, Adıyaman Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile ortak yürütülüyor. Şuan Adıyaman merkezde bulunan liseleri ziyaret ederek, gençlere hem sahabeyi anlatıyoruz, İslami değerleri sunmaya çalışıyoruz. Bu çalışma bir ilktir. Adıyaman merkezdeki 29 lisemizde ki öğrenciler arasında ilk 30’a giren öğrencilerimize Umre ödülü, sonraki 45 öğrencimize tarihi ve turistik gezi, 25 öğrencimize ise mansiyon ödülü olacak. Toplam 100 öğrencimiz ödül almış olacak” dedi.




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