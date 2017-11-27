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27 Kasım 2017 15:24

Gençler “Savunuculuk ve Lobicilik” eğitimi aldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Derneği ortaklığında gençlere “Savunuculuk ve Lobiciliğin Temel Eğitimleri ve Metotları” konulu eğitim verildi.

Gençler “Savunuculuk ve Lobicilik” eğitimi aldı

27 Kasım 2017 15:24


Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi üyeleri önceliğinde, Adıyaman genelinde bulunan diğer sivil toplum kuruluşu üyelerinin de katıldığı“Savunuculuk ve Lobiciliğin Temel Eğitimleri ve Metotları” konulu eğitim 5 gün sürdü. Eğitimci Rahim Aladağ tarafından verilen eğitime katılan 50 kişiye eğitim sonunda sertifikaları verildi.


Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Dernek Başkanı Yeşim Çelik Süzer, “Savunuculuk ve çözümcül bir bakış açısı kazanması ve bu kapsamda bir kapasite gelişimi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda verilecek lobiciliğin ve savunuculuğun temel bilgileri kampanya planlama, araçları ve sosyal medya kullanımı, müzakere becerileri, aktif dinleme, çözüm dili geliştirme ve bire bir eğitim içerisinde uygulanacak simülasyonlarla hem kavramsal hem de deneyimsel olarak katılımcıların yönetimini öğrenmeleri ve aynı zamanda uygulamalı olarak, çözümleriyle birlikte,eğitim içerisinde savunuculuk lobicilik stratejileri deneyimleri sağlanacaktır. Ayrıca yapılan eğitimin katılımcılarda oluşturduğu değişikliği ölçmek ve bu konuda geliştirmesi gereken becerileri belirlemek amacıyla eğitimin öncesinde ve sonrasında katılımcılara değerlendirme testi uygulanacaktır” dedi.




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