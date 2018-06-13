Gençlerden genç aday Toprak’a ilgi

24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti 3. sıra milletvekili adayı olan Muhammet Fatih Toprak, kısa sürede halk tarafından benimsendi. 33 yaşındaki Mahammet Fatih Toprak, parti tabanından gelen bir aday olarak seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer milletvekili adayları gibi Adıyaman’ın dört bir tarafını ziyaret ederek kendisini tanıtan Toprak’a özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

Lise yıllarından itibaren AK Parti teşkilatlarında yoğrulan Toprak, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları ve MKYK’sında görev aldı. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezinin hukuk işlerini yürüttü.

Adaylık öncesine kadar AK Parti Brüksel 2. Temsilcisi olarak görev yapan Toprak, “Bu yola başlarken Bir hayalimiz var Adıyaman için demiştik hayallerimizi gerçekleştirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ziyaret ettiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın bizlere olan ilgisi sevgisi karşısında mahçup olmakla birlikte bir o kadarda mutlu oluyoruz. Hemşerilerimiz hizmetin en iyisini sonuna kadar hak ediyor.Eğer kısmet olurda meclise gitmeyi başarırsak, onlara bu hizmetleri getirmek için Ankara’da elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz.Teşkilatımız ve milletvekili aday arkadaşlarımız ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Hedefimiz 24 hazirana kadar gidilmedik yer bırakmayarak 5 milletvekili ile memleketimizi mecliste temsil etmek istiyoruz. İnşallah 24 Haziran’da Liderimiz Recep Tayip Erdoğan’ı Türkiye’nin ilk başkanı, AK Parti’yi meclis çoğunluğunu sağlayarak ülkemize ve memleketimize güzel hizmetler sunucağız” diye konuştu.