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28 Aralık 2016 09:28

Gençlerin umudu özel hareket polisliği

Gençlerin umudu özel hareket polisliği

28 Aralık 2016 09:28

Özel harekat polisi olmak isteyen yaklaşık 500 Adıyamanlı genç, gece gündüz çalışıyor.
Türkiye genelinde 10 bin kişinin alınacağı özel harekat polisliği için 285 bin başvuru yapıldı. Bu sayı Adıyaman’da ise yaklaşık 500’ü buldu. Spor mülakatı ve fiziki yeterlilik mülakatını geçmek için gençler gece gündüz demeden çalışıyor. Spor salonlarında spor ve fiziki yeterlilik mülakata hazırlanan gençler beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde çalışıyor.
Özel harekat polislerinin parkurları ile aynı parkuru oluşturan adaylar rakiplerini geride bırakmak için düzenli olarak çalışıyor. Kondisyon sonrasında parkurları tamamlayan polis adayları, hem vatana ve millete hizmet etmek hem de meslek sahibi olmak için özel harekat polisliğini tercih ettiklerini ifade ediyor.



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