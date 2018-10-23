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Gençlik evinde korkutan yangın

Adıyaman Üniversitesi kampus alanında bulunan Gençlik Evinde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, üniversite içerisinde bulunan Gençlik Evinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Gençlik Evinden dumanların yükseldiğini fark eden üniversite görevlileri ile öğrenciler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında Gençlik Evinde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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