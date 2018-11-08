Gençlik Proje Döngüsü eğitimlerine katıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi tarafından yürütülen YouthBank (GençBank) programının ‘Proje Döngüsü' eğitimi gerçekleştirildi.

Proje Döngüsü eğitimine 15-25 yaş arası toplam 32 genç katıldı. Eğitimde gençlik ve sivil toplum kuruluşlarının tanım ve işlemlerinin yanı sıra tematik konular işlendi. Eğitim sonunda ise gençler gruplara bölünerek 5N 3K modelini uygulayarak Adıyaman yerelinde eksik gördüğü konularda sosyal sorumluluk projeleri üreterek sunuş yaptı.

Adıyaman ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer, GençBank ile ilgili bilgi vererek, “GençBank 2011 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından koordine edilen ve yerel kurumların ev sahipliğinde gerçekleşen bir gençlik çalışması modelidir. Uluslararası “YouthBank Ağı'nın” parçası olan ve C.S Mott Vakfı tarafından desteklenen proje, gençlerin güçlendirilmesini, yerel hayata katılımlarının arttırılmasını, kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve yaşadıkları yerlerde pozitif katkılar sağlamalarını hedefleyen bir gençlik hibe programıdır. Yerel gençlik STK'ları, gençlik merkezleri, belediyelerin ve kaymakamlıkların gençlik çalışma birimleri gibi kurumlar ev sahibi olarak bulundukları yerelde projenin ortakları olmaktadır.

GençBank'la 15- 25 yaş arası bütün gençler, yerellerinde gördükleri sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik fikirler üretmekte ve bu fikirleri akranlarının desteği ile hayata geçirmektedir.

Her yerelde yerel kurum ortaklarının bünyesinde bir araya gelen bir grup genç bu hibe programının yürütücüleri oluyor. Ellerinde bulunan hibenin dağıtımına dair faaliyetlerde bulunan yürütücü ekip, akranlarının sosyal sorumluluk, gençlik ve eğitim gibi proje fikirlerini küçük hibelerle desteklemektedir” diye konuştu.