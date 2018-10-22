“Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesi devam ediyor

Terör örgütlerinin propagandalarından vatandaşların özellikle de gençlerin korunması, bu nedenle yürütülecek bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çalışmalarında, ülkenin sahip olduğu etnik, dini ve kültürel farklılıkların çatışma ve şiddet aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi, başta öğrenciler olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sağduyulu bir şekilde davranma refleksi kazandırılması amacı ile bilgilendirmeler yapılıyor. Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri tarafından ilköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik, sınıf ziyaretleri, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ise Gençlik ve Güvenli Gelecek Konferansları gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında ulaşılması hedeflenen 12 bin öğrenciden 8 bin 936 öğrenciye ulaşıldığı belirtildi.