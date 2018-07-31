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31 Temmuz 2018 14:49

‘Gençsen Geleceksin’ Projesinin kapanış toplantısı yapıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Tarafından Yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan “Gençsen Geleceksin” Projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

‘Gençsen Geleceksin’ Projesinin kapanış toplantısı yapıldı

31 Temmuz 2018 14:49


2017 yılında hayata geçirilen “Gençsen Geleceksin” Projesinin kapanış toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantının kapanışında konuşan ve projenin uygulanmasıyla ilgili bilgiler veren Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, toplumsal sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünün önemli olduğunu dikkat çekti.


Proje ile ilgili bilgiler veren Hakan Özöncel, “Gençsen Geleceksin Projesi ile gençleri madde bağımlılığına iten durumlara ve bağımlılığın oluşturduğu olumsuzluklara karşı farkındalık oluşturmak, gençleri ve ailelerini bilinçlendirmeyi ve onlara sağlıklı ortamlar sunarak kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçladık.


Çocuk ve gençlerin herhangi bir bağımlılık türüne veya buna etki eden olumsuz arkadaş ortamına girmesini önleyecek, okul dışı zamanını daha sağlıklı ve daha etkin değerlendirebileceği, çocuk ve gençlerin sosyal uyumlarını arttıran, yaşam becerilerini geliştiren, kişiler arası sorun çözme becerisi kazanmış çocuk ve gençlerin sosyal iyilik hallerinin geliştirilebileceği, Gençsen Geleceksin Sosyal Yaşam Merkezi kuruldu.


Hedef kitle 14-29 yaş arasıydı. Adıyaman’da 200 gence kişisel becerilerini geliştirme, beraber sorun çözme konuları anlatılarak, sosyal aktivitelerini arttırmak amaçladı. Bu kapsamda atölye çalışmalarımız oldu. Satranç, ebru, hat, gitar, bağlama, ney, işaret dili, bilgisayar kursları düzenlendi. Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gezileri düzenledik. Bocce turnuvaları yaptık. Milli ve manevi değerler acısından bu iller seçtik” dedi.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. M. Talha Gönüllü, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz katıldı.




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