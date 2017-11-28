Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştiren toplantıya, Türkiye Toplu Taşıma İşveren Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, Sendika Genel Sekreter Metin İşsever, Türkiye Toplu Taşıma İşveren Sendikası Adıyaman ve ilçelerinden Sorumlu Teşkilat Başkanı Mahmut Bektaş, toplu taşıma kooperatifleri başkanları katıldı. Düzenlenen toplantıda toplu taşıma kooperatifleri başkanlarından çalışmalar hakkında bilgiler alınarak sorunlar görüşüldü. Yaşanan sorun ve sıkıntıların en alt seviyeye indirilebilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti sunacaklarını söyleyen Türkiye Toplu Taşıma İşveren Sendikası Adıyaman ve ilçelerinden Sorumlu Teşkilat Başkanı Mahmut Bektaş, “Bugün burada 3. toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Genel başkanımız 15-20 gün içerisinde genel kurulumuzu yapacağız. Resmi şubemizi oluşturup resmi açılış onayımızı da yapıp Allah’ın izniyle konfederasyonumuzun yönetimi için ne güç ne destek gerekiyorsa Adıyamanlılar olarak burada vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Türkiye Toplu Taşıma İşveren Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, “Allah’tan bir şey olmazsa bizler 15-20 gün sonra burada bir şubemizin temsilciliğini resmi olarak açıldığını göreceğiz. Şuanda çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Adıyaman’ımızı diğer illerde olduğu gibi sorunlarının çok fazla olduğunu gördüm. Bu sorunların sendikamız vasıtasıyla çözüle bileceğini biliyorum” ifadelerini kullanarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.