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13 Eylül 2017 14:14

Genel Sekreter Öz’den başarılı yöneticilere teşekkür belgesi

Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz Birliğe bağlı sağlık tesislerinin başhekimleriyle yapmış olduğu Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı sonrasında başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdiYapılan toplantı ve teşekkür belgelerinin takdimi sonrası açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Öz, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de fiziksel ve donanımsal en üst teknoloji kullanılarak inşa edilen ve halkımızın hizmetine sunulan sağlık tesislerimiz ile merkez ve ilçe hastanelerimizde yapılan ciddi altyapı çalışmaları,son teknolojiye sahip yeni tıbbi cihazların alınması,sağlık insan gücü ve verimliliğin arttırılması ile birlikte; sağlı

Genel Sekreter Öz’den başarılı yöneticilere teşekkür belgesi

13 Eylül 2017 14:14

Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz Birliğe bağlı sağlık tesislerinin başhekimleriyle yapmış olduğu Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı sonrasında başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi


Yapılan toplantı ve teşekkür belgelerinin takdimi sonrası açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Öz, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de fiziksel ve donanımsal en üst teknoloji kullanılarak inşa edilen ve halkımızın hizmetine sunulan sağlık tesislerimiz ile merkez ve ilçe hastanelerimizde yapılan ciddi altyapı çalışmaları,son teknolojiye sahip yeni tıbbi cihazların alınması,sağlık insan gücü ve verimliliğin arttırılması ile birlikte; sağlık hizmet sunumu kaliteli ve en üst seviyede verilmektedir.


Birlik olarak Sağlık hizmeti sunumunun en üst seviyeye çıkarılması amacıyla tıbbi, idari ve mali hizmetler alanın da yapılan başarılı çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 2 teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş bulunmaktayız. Sağlık tesislerimizin elde ettiği bu başarılardan dolayı Valimiz Sayın Nurullah Naci Kalkancı’ya, Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Aydın’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.




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