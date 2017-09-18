Gerger Belediye Başkanı kaçak su kullananları uyardı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile kaçak su kullanımına tepki gösteren Gerger Belediye Başkanı Zeynal Aslan, “TÜİK verilerine göre Türkiye’de günlük su tüketim miktarı kişi başına 200-210 lt arasında değişmektedir. Üst sınır olan 210 litreyi baz alacak olursak günde ilçemize,3 bin kişi 210 litreden 630 ton su yeterli olacaktır. Belediyemizin günlük su üretimi bin 740 tondur. Yani yaklaşık olarak insan ihtiyacının yaklaşık üç katı üretim söz konusu.Bu durumda günlük ihtiyaçtan bin 110 ton fazla su üretimi olmaktadır. Bunun yanında ilçemizde hayvancılık faaliyetlerinden ötürü su tüketimi söz konusudur. Bu anlamda bir hesap yapacak olursak , yaklaşık bin büyükbaş hayvanın olduğunu varsayarsak, 1 büyükbaş günlük su tüketimi 100 tonluk su tüketimi söz konusudur. Buna rağmen bin ton civarı su fazlalığı söz konusudur. Buna rağmen ilçemizde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi kaçak kullanımdır.Belediyemiz tarafından su üretimi ile faturalandırılmış tüketim miktarları karşılaştırıldığında vicdanların kabul edemeyeceği ölçüde açık söz konusudur. İlçeye verilen suyun yarısının fiyatı faturaya yansıyor. Kaçak su kullanan kişiler, ilçemiz sınırları üzerinde yaşayan her bir canlının hakkını yemektedir. Bunun vebali çok büyüktür. Susuz kalan her canlının çektiği sıkıntıdan bu kişiler sorumludur. Lütfen kaçak kullanıma son verelim” dedi.