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16 Temmuz 2018 16:13

Gerger ilçesinde orman ve bahçe yangını

Adıyaman’ın Gerger ilçesi Açma köyünde ormanlık alan ve bahçe yangını meydana geldi.

Gerger ilçesinde orman ve bahçe yangını

16 Temmuz 2018 16:13


Yangın, Açma köyü Çukuruk mezrasında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık ve otluk alanda yangın çıktı. Gece başlayan yangın rüzgarında etkisiyle biranda büyüdü. Köylü vatandaşlar yangını söndürmek istedi ancak söndüremedi. Vatandaşlar itfaiye ve jandarmadan yardım istedi.


Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin yanı sıra, Gerger Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve jandarma yangını söndürmeye çalıştı. Gece boyunca süren yangın gün ağarınca kontrol altına alındı.


Yangında 5 hektarlık ormanlık alan, 10 hektarlık ise bağ ve bahçenin yandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.




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