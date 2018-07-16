Gerger ilçesinde orman ve bahçe yangını

Yangın, Açma köyü Çukuruk mezrasında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık ve otluk alanda yangın çıktı. Gece başlayan yangın rüzgarında etkisiyle biranda büyüdü. Köylü vatandaşlar yangını söndürmek istedi ancak söndüremedi. Vatandaşlar itfaiye ve jandarmadan yardım istedi.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin yanı sıra, Gerger Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve jandarma yangını söndürmeye çalıştı. Gece boyunca süren yangın gün ağarınca kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektarlık ormanlık alan, 10 hektarlık ise bağ ve bahçenin yandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.